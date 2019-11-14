روكز: بناء الجدران داخل الانفاق مظاهر ميليشياوية مرفوضة ولن نسمح بها

شدد النائب ​شامل روكز​ على أنّ "مشهد ​قطع الطرقات​ بهذا الشكل وبناء الجدران داخل الانفاق مظاهر ميليشياوية مرفوضة ولن نسمح بها"، مؤكداً أن "هذا الأسلوب لا يصب في خانة التعبير عن الرأي او الاعتراض بل هو اسلوب مدان نحذر منه، كما أن دور ​القوى الامنية​ و​الجيش​ حماية المتظاهرين، دورهم ايضاً تأمين المرور وحرية التنقل للبنانيين"، مشيراً إلى "إننا نرحب بأي حراك يجمع ويوحد، ونرفض كل ما يبني الجدار بين اللبنانيين ويقسمهم ويقطع اوصال البلد".

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