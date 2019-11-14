تحالف وطني: قطع الطرقات على المواطنين وإعاقة تحركاتهم مرفوض وهو لا نتبناه

أعلن "تحالف وطني" أنه "وسط تسارع الاحداث السياسية والامنية في ​لبنان​ في ​الساعات​ الأخيرة، يعود التحالف ليؤكد مجددا أن أعمال ​قطع الطرقات​ على المواطنين وإعاقة تحركاتهم مرفوض وهو لا يتبناه، خاصة وأن التحالف كان قد أعلن بعد استقالة ​الحكومة​ عن قراره بالانتقال الى تسكير المرافق العامة والتوقف عن قطع الطرقات".

وفي بيان له، أكد التحالف أن "لا علاقة له بالأشخاص الذين يقومون بهذه الاعمال وهو يعتبر أنهم لا يمثلبون ​الثورة​، خاصة وأن معظمهم ينفذ اجندات سياسية لأحزاب تربعت على كراسي ​السلطة​ وعاثت فسادا ب​الدولة​ لسنين طويلة".

وشدد التحالف على "التزامه الدائم والتام بشعار كلن يعني كلن".

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