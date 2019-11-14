شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات للجنة الشئون العربية بالبرلمان الأسبوع المقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1. اجتماع يوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائب فؤاد أباظة لدراسة الأوضاع فى السودان.
2. اجتماع يوم الاثنين، للجنة الصداقة المصرية البرلمانية الليبية فى جلسة، واستمرار نظر السودان فى جلسة أخرى.
3. اجتماع يوم الثلاثاء، للجنة الصداقة المصرية السودانية برئاسة النائب محمد كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى.
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