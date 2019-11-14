شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: القضاء على البيروقراطية أول عوامل زيادة الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، أن الحكومة عليها أن تبدأ فى عدد من الخطوات حتى يتسنى لها زيادة الاستثمار المباشر فى مصر، يأتى فى مقدمتها القضاء على البيروقراطية والتى تمثل المعوق الفعلى أمام أى مستثمر.

وطالبت عبد العزيز، فى تصريح لـ"الخليج 365"، بضرورة الترويج بشكل أفضل للاستثمار فى مصر، وتخفيض سعر الفائدة، هذا بالإضافة إلى الإيمان بقيمة بعض القطاعات والتى لا يجرى طرحها بشكل مناسب للاستثمار نتيجة إهمال هذه القطاعات بسبب إهمالها وإدارتها بشكل سيئ.

كان الخبير الاقتصادى هانى سرى الدين قال خلال قمة مصر الاقتصادية، أن الاستثمار المباشر نقطة فى غاية الأهمية، لا سيما بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتى أثرت على الاستثمار المباشر، وأصبحت طموحتنا الوصول لأرقام الاستثمار فى عام 2007، مشيرا إلى أن مشاكل الاستثمار لا ترتبط فقط بوزارة بعينها ولكن الحكومة بأكلمها، ونحتاج إلى الاهتمام بهذا الملف لتوفير فرص عمل لـ900 ألف وظيفة نحتاجها سنوياً، متمنيا فى نهاية حديثها بالوصول بتوصيات حقيقية تنجح فى مواجهة التحديات التى نواجهها