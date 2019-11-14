شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت مصر فى الرد على مزاعم وأكاذيب الإخوان حول حقوق الإنسان بجنيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد أبو هاشم، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الفشل هو النتيجة الحتمية التى ستؤول إليها كافة جهود عصابة الإخوان الإرهابية هى وحلفاؤها على كافة الأصعدة، بما فى ذلك ادعاءاتهم الكاذبة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان فى مصر، حيث إن الفشل هو المآل الطبيعى الذى تنقلب إليه جميع مساعى الشر والإفك والتضليل .

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن تقرير مصر حول ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كان صائبًا وموفقًا إلى أبعد الحدود، حيث تناول الرد الكافى على كافة مزاعم أهل الشر حول ملف حقوق الإنسان فى مصر .

وأشار عماد أبو هاشم، إلى ضرورة إجراء دراسة مقارنة تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى الدول الساعية للنيل من سمعة مصر فى المجال الحقوقى، لتكون - بذلك - ردًا مسبقًا يقطع كل الألسنة فيما بعد ويمنع تحريض الدول الراعية للإرهاب ضد مصر.