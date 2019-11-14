شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: حفل تأهيل الطلائع والأشبال يهدف لخلق مجتمع واعى متماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد القططى، مساعد الأمين العام لحزب الحرية المصرى، إن حزب الحرية يهتم جيدا بالأشبال المصريين، من أجل خلق مجتمع متماسك قادر على صنع مستقبل جيد، وخطوة استباقية لتمكين الشباب على أرض الواقع، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الإطار.

جاء ذلك خلال حفل تدشين لجنة تأهيل الطلائع والأشبال بحزب الحرية المصرى، بالتعاون مع أمانة محافظة الجيزة، فى حضور، النائب صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى، وعدد من قيادات الحزب، النائب أحمد مهنى الأمين العام، أحمد إدريس، أمين تنظيم الحزب، ماجد طلعت، أمين تثقيف وتدريب بالحزب، جيهان بيومى، أمينة المرأة، اللواء حسن ناجى، نائب رئيس الحزب.

وأضاف القططى، خلال كلمته، أنه بمجرد طرح الفكرة لاقت قبولا كبير بالحزب وسرعان ما تم الإعداد والتحضير لها، وتستهدف اللجنة إعداد الطلائع والاشبال من سن 12 حتى 18 سنة، من خلال تأهيل الأطفال وأولياء الأمور للتعامل وعدم الخجل ومواجهتهم، والاهتمام بالأسباب جسديا وخلقيا وتنمية قدراتهم وبث روح الانتماء، وتقوية السلوكيات الايجابية، وتعديل السلوك السلبي.

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