النيابة تعاين جثث ضحايا حريق إيتاي البارود وتستمع للمصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

انتقل فريق من النيابة العامة، برئاسة المستشار أشرف ربيع المحام العام لنيابات جنوب دمنهور، والمستشارين محمد أكرم حمودة وأحمد رضوان وأشرف حمودة، إلى مستشفى إيتاي البارود العام، لمعاينة جثث ضحايا حريق خط الأنابيب المار بعزبة الماسورة التابعة لمركز إيتاي البارود، وسؤال المصابين.

وصل عدد ضحايا الحريق إلى 7 وفيات و١6 مصابًا، جرى نقلهم لمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الأربعاء.

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وذكر بيان من المركز الصحفي بمحافظة البحيرة أنه "في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا حدث كسر وتسريب في الخط الذي ينقل بنزين 95 من منطقه المكس بالإسكندرية إلى مسطرد بالقاهرة، ما أدى إلى تسريب البنزين بكميات كبيرة في ترعة قرية المواسير بمركز ومدينة ايتاي البارود".

وأضاف البيان أنه بعد حدوث الكسر "تهافتت أعداد كبيرة من المواطنين على موقع الخط للحصول على البنزين، حيث اندلعت النيران في تمام الساعة السادسة، ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا".

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