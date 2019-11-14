ننشر صورة "كليبس" وضعه لصوص وتسبب في حريق إيتاي البارود

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تصوير - حازم جودة:

رصدت عدسة الخليج 365 "الكليبس" الذي جرى تركيبه من قبل بعض اللصوص، لسرقة خط أنابيب البترول المار بعزبة المواسير في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والذي أدى لتسرب في الخط كان السبب الرئيسي في حريق أسفر عن 7 وفيات و16 مصابًا.

وقال رئيس شركة أنابيب البترول المهندس عبدالمنعم حافظ، في تصريحات صحفية الأربعاء إنه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم جرى اكتشاف محاولة تركيب "كليبس" بخط منتجات بترولية في إيتاي البارود من جانب لصوص، بغرض السرقة، ما أحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.

وأضاف حافظ: "انتقلت فرق الفنيين بالشركة إلى موقع الحادث وجرى إغلاق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب، وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، حيث جرت معاينة المكان وتحرير محضرًا بالواقعة في الخامسة مساءً".

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وأوضح أنه عقب ذلك، ونتيجة لمصدر لهب مجهول، حدث اشتعال في المنتج المتسرب جراء حادثة السرقة، تمت السيطرة عليه بعد أن "اشتعل في الأرض بالكامل".

وكانت الأجهزة الأمنية في البحيرة ألقت القبض على متهم بإحداث كسر خط البترول سبب الحادث، فيما ذكر مصدر أمني أن المذكور أحدث فتحة في الخط عن عمد، في الوقت الذي حاولت مجموعة أخرى من سائقي الـ"توكتوك" سرقة البنزين قبل أن يشتعل الخط.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أنه جرى التحفظ على المتهم تمهيدًا لعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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