بالصور.. تأمين موقع حريق إيتاي البارود بعد إخماده

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تصوير - حازم جودة:

لجأت قوات الحماية المدنية في محافظة البحيرة إلى عدد من الإجراءات للتأكد من السيطرة على حريق خط نقل المواد البترولية بإيتاي البارود، وعدم تجدد اشتعاله.

وضعت القوات طبقة من الفوم على كامل المنطقة التي أصابها الحريق، وردمت جميع مناطق الاشتعال بالرمال، قبل البدء في أعمال إصلاح الخط.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد ضحايا الحريق وصلت إلى 7 وفيات و16 مصابًا.

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وأضاف أن الإصابات تراوحت بين حروق بدرجات مختلفة في أماكن متفرقة من الجسد، واختناقات، وأن جميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، بينما نُقل المتوفون إلى مشرحة إيتاي البارود.

وكانت الأجهزة الأمنية في البحيرة ألقت القبض على متهم بإحداث كسر خط البترول المار بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود.

وذكر مصدر أمني أن المذكور أحدث فتحة في الخط عن عمد، في الوقت الذي حاولت مجموعة أخرى من سائقي الـ"توكتوك" سرقة البنزين قبل أن يشتعل الخط.

وأشار المصدر لـ"الخليج 365" إلى أنه جرى التحفظ على المتهم تمهيدًا لعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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