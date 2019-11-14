فيديو متداول لأهالي يجمعون البنزين قبل حريق إيتاي البارود

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
تداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع فيديو، أظهرت عددًا من أهالي عزبة الماسورة في مركز إيتاي البارود، يجمعون البنزين من خط أنابيب بترول عقب كسره.
قال شاهد عيان إن عدد كبير من المواطنين تواجدوا لجمع المواد البترولية عقب تسربها داخل ترعة عزبة المواسير، نتيجة كسر بخط أنابيب شركة طنطا للبترول، ما تسبب في ازدياد عدد ضحايا الحريق الذي اندلع بالخط، قبل أن تسيطر عليه قوات الحماية المدنية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الحريق إلى 7 وفيات و16 مصابًا.
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