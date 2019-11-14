اليمن: مصرع قيادي حوثي في مواجهات مع قوات الجيش غرب تعز

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):
لقى قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعه مساء اليوم الأربعاء، مع عدد من عناصر الميليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
ونقلت قناة "العربية" الفضائية عن وزارة الدفاع اليمنية في بيان قوله :"إن القيادي الحوثي المكنى "أبو جحدل"، قُتل مع أكثر من عشرة عناصر من الميليشيات، أثناء محاولة فاشلة لتسللهم باتجاه مواقع في منطقتي حذران والصياحي، غرب تعز.
وأكدت مصادر ميدانية، تمكن قوات الجيش من التصدي للهجوم بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات.
وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات الميليشيات الحوثية، في وادي "حذران"، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، وكبدتها خسائر.
ويعد هجوم الحوثيين هو الثاني بعد أقل من 24 ساعة، من صد قوات الجيش الوطني لهجوم مماثل في ذات الجبهة.
وبين الحين والآخر تهاجم ميليشيا الحوثي مواقع الجيش اليمني في تعز، بغية استعادة السيطرة على مواقع خسرتها خلال الأشهر الماضية.
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