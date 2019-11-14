نجل علاء أبوفخر يتظاهر في موقع اغتيال والده

تظاهر الطفل البالغ من العمر ستة أعوام عمر أبو فخر، نجل الشهيد علاء أبو فخر، في الموقع الذي أغتيل فيه والده بالأمس.

وقد قتل في الساعات الأولي من فجر أمس الأربعاء، أمين سر وكالة داخلية الشويفات علاء أبو

فخر في الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني باطلاق النار عليه تحت جسر خلده لحظة اطلاق النار الذي وقع في خلدة خلال قطع الطريق.وصدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، البيان الآتي: “أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص.

وقد باشرت قيادة الجيش تحقيقا بالموضوع بعد توقيف العسكري مطلق النار، بإشارة القضاء المختص”.