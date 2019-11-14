الأمم المتحدة تحذر من تصاعد خطر «الشباب» بالصومال

سمر إبراهيم (القاهرة) حذر خبراء بالأمم المتحدة من أن تصاعد خطر حركة «الشباب» الإرهابية في الصومال.

وذكر تقرير خبراء الأمم المتحدة أن الحركة الإرهابية استعانت بشكل متزايد بالمتفجرات محلية الصنع لقتل وجرح المدنيين في مخيمات النازحين والمطاعم والأسواق والفنادق والمكاتب الحكومية، كما أن الحركة تسللت إلى المؤسسات الحكومية، ووسعت هجماتها المحلية واستمرت في خطف وتجنيد الأطفال.

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