كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تكذّب تقرير "بي بي سي" عن "مجاهدي خلق" وتصفه بالزائف (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إنّ موقع "البي بي سي" نشر تقريرا كاذباً تناول منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مؤكدة أن" بي بي سي" قامت في هذا التقرير بمحاباة نظام الملالي على حساب المقاومة الإيرانية التي تحارب إرهاب هذا النظام الإجرامي في المنطقة والعالم.

عنوان مسيئ

وحمل التقرير الذي نقلته كلا من ليندا بريسلي وألبانا كاسابي، من العاصمة الألبانية تيرانا، عنوانا مسيئاً للغاية يقول"الإيرانيون الذين يُمنع عليهم الجنس حتى في الأحلام"، في إشارة إلى جماعة مجاهدي خلق الإيرانية.

ادعاءات كاذبة

وأوضح التقرير أن "ألبانيا هي موطن إحدى جماعات المعارضة الإيرانية الرئيسية، مجاهدي خلق منذ سنوات، لكن غادرها مئات الأعضاء، بعضهم كان يشكو من قواعد المنظمة الصارمة التي تفرض العزوبية والتحكم في حياتهم الخاصة وعلاقاتهم بعائلاتهم، مضيفا: "وحالياً، يعيش العشرات منهم في العاصمة الألبانية، تيرانا، وليس باستطاعتهم العودة إلى إيران أو مواصلة حياتهم بشكل طبيعي.

على غير الحقيقة

وادعى التقرير كذباً أنّ تاريخ جماعة مجاهدي خلق، دموي، قائلا: "لدى مجاهدي خلق تاريخ مضطرب ودموي، وبصفتهم متطرفين إسلاميين ماركسيين، فقد دعموا الثورة الإيرانية عام 1979 التي أطاحت بالشاه، لكن سرعان ما توترت العلاقات مع آية الله الخميني، عندما اتخذت الحكومة إجراءات صارمة، فكان على أفراد الجماعة الهروب خارج البلاد للحفاظ على حياتهم.

أقاويل زائفة

كما نقل التقرير على لسان ما سماه أحد أعضاء الجماعة السابقين، ويدعى "حسن حيراني" أن العلاقات العاطفية والزواج محظورة داخل المقاومة، مشيرا إلى أنه لم يكن الأمر هكذا دائماً، فقد اعتاد الآباء والأمهات الانضمام إلى الجماعة مع أطفالهم، لكن بعد الهزيمة المدوية التي منيت بها الجماعة على يد القوات الإيرانية، قالت القيادة إن ذلك حدث بسبب انشغال الأعضاء بعلاقاتهم الشخصية، فعملوا على "الطلاق الشامل للعديد من الأسر أعضاء الجماعة، وأرسل الأطفال بعيداً عن أهاليهم، لتربيهم أسر بأوروبا.

لا أساس لها

من جانبها أكدت المقاومة الإيرانية أن هذا التقرير مليء بادعاءات لا أساس لها من الصحة، فيما أكدت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن هذا التقرير تم إعادة تحريره ليتوافق مع ما تريده وسائل الإعلام التابعة لنظام الملالي وأئمة صلوات الجمعة.

تلاعب وحذف

كما أكدت المقاومة أن التقرير قام بحذف كل الحالات وأقوال الشهود التي لا تتوافق مع إرادة الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، لافتة إلى أنه بالمقارنة بين النص الفارسي والتسجيل الصوتي، يبيّن بوضوح مدى الخدمات التي تقدمها بي بي سي لنظام ولاية الفقيه حتى في الوقت الذي يسمع صوت تحطم عظام الاستبداد الديني، تحت وطأة مقاومة الشعب الإيراني والتطورات الإقليمية وزيادة العزلة الدولية التي يعاني منها النظام البغيض.

انحياز للملالي وتجاهل عن عمد

وأوضحت المقاومة أن التقرير كان منحازاً بشكل كامل لصالح نظام الملالي بينما كان ضد مجاهدي خلق، موضحة أن البي بي سي، ادّعت كذباً نقلا عن مراسلتها بأن مجاهدي خلق لم يقبلوا الحديث معها والردّ على أسئلتها، وتجاهلوا عمداً دعوتها التي وجهتها لهم في 10 اكتوبر إلى أشرف الثالث، وخلال تلك الأثناء تحدثوا مع "بي بي سي" لمدة 5 ساعات بصدر رحب، وقالوا لها إن باستطاعتها أن تجرى الحوار مع أي شخص تريد في أشرف وأن تزور أي مكان تحلو لها.

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عملاء للنظام

وبينت المقاومة أن مجاهدي خلق طلبوا من مراسلة البي بي سي بأن لا تطلب منهم المشاركة في برنامج واحد مع عملاء المخابرات الإيرانية الذين لديهم مهمة التجسس والإرهاب ضد مجاهدي خلق، لا سيما أن الشخصين اللذين شاركا في هذا البرنامج، ويقدّمان أنفسهما «عضوين سابقين» كانا ضمن الأشخاص الذين استفاد منهما نظام الملالي في مخططه الإرهابي في مارس 2018 في ألبانيا.

تنقيح مقيت

ولفتت المقاومة أنّ البي بي سي اعتمدت في تقريرها ضد مجاهدي خلق على هذين الشخصين الذين يعملون لصالح إيران، كما أمعنت البي بي سي في كذبها بالأخص عندما حذفت من تقريرها جميع الجوانب والفقرات المنقولة التي كانت لصالح مجاهدي خلق.

