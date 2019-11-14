كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: الجيش الليبي تمكن من التقدم نحو "مشروع الهيرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناطق باسم القياد العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن العدو ينهار أمام ضربات القوات المسلحة في طرابلس.

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء، أن الجيش الليبي تمكن من التقدم نحو "مشروع الهيرة".

وأضاف: "نهيب بالمواطنين الابتعاد عن أماكن وتجمعات المليشيات المسلحة وأماكن الذخيرة".

وأشار المسماري إلى أن الجيش الليبي لديه معركة أخرى بعد الانتهاء من معركة طرابلس، وهي إعادة تأهيل الجيش.

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وأكد أن معركتنا مع الإرهاب وقتية وستنتهي قريبا، لافتا إلى أن القائد العام اعتمد خطة كاملة لعمل رئاسة أركان حرس الحدود.

ونوه بأن البحرية الليبية قامت بجولات قبالة سرت لمنع اقتراب أي قطعة بحرية، موضحا أن خطة تأمين الحدود تعتمد على تغطية ٢٠٠٠ كم على الساحل.

واستطرد، قائلا: "طائرات سلاح الجو قامت فجر اليوم بضرب أهداف معادية داخل قاعدة القرضابية بسرت كانت تستعد لمهاجمة الجيش".

وأوضح أن التمركزات التي استهدفها سلاح الجو في قاعدة القرضابية، كانت تستخدم مخازن للذخيرة والطائرات المسيرة.

وتابع: "بما أن ليبيا بوابة أوروبا نأمل عقد مصالح مشتركة مع هذه الدول لمنع الهجرة غير الشرعية".