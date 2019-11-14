كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: نعمل على تحسين الوضع في سوريا وإرساء السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تحسين الوضع في سوريا وإرساء السلام.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أن قرار تركيا شراء إس 400 تسبب ببعض المخاوف لديهم.

وأشار إلى أنه تم بحث قرار تركيا شراء منظومة إس 400 من ورسيا.

ومن جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تم الاتفاق على تعميق العلاقات الثنائية وفتح فصل جديد من العلاقات.

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وأضاف: "أحدثنا زخما من التعاون في الملف السوري"، ونريد حل الأزمة بشكل مستدام".

ونوه بأنه في تركيا مع الحوار المفتوح بشأن ما حدث في أرمينيا قبل 100 عام، لافتا إلى أن عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون أعادت توطين أكثر من 300 ألف لاجيء سوري.

وتابع: "نرغب في إعادة توطين مليوني لاجيء سوري شرق الفرات".