كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تضيف أكثر من 12 شركة وفردا لقائمة اقتصادية سوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إضافة أكثر من 12 شركة وفردا لقائمة اقتصادية سوداء، لدعمها نشاط أسلحة الدمار الشامل بسوريا.

وأضافت وزارة التجارة، أن هذه الشركات تحول هذا الدعم المادي لمكونات أمريكية لإيران دون إذن.

وأضاف المكتب 22 شركة وفردا إلى (قائمة الكيانات) في البحرين وفرنسا وإيران والأردن ولبنان وعمان وباكستان والسعودية والسنغال وسوريا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة.