القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق أولمبيك ليون الفرنسي يرغب في استعادة نجمه السابق، كريم بنزيمة، من ريال مدريد الإسباني.
وصرح جونينيو المدير الرياضي للنادي الفرنسي "أود التقدم بعرض لبنزيمة، لكي يختتم مسيرته مع ليون".
وأضاف في تصريحات لقناة ناديه "بنزيمة حقق كل شيء، فهو واحد منا، لذا لماذا لا نبذل جهدا في إقناعه بالعودة إلينا، أنتظر الوقت المناسب للتحدث معه في الأمر".
وأشار جونينيو "كريم سينهي مسيرته بصفوف أولمبيك ليون".
وكان جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون صرح في آذار/مارس الماضي بأنه حاول ضم بنزيمة في صيف 2018 إلا أن الصفقة لم تتم لأسباب مالية.
كما صرح مهاجم ريال مدريد في أيار/مايو الماضي بأنه لن يعود إلى فرنسا في الوقت الحالي، علمًا بأنه قدّم مستويات رائعة مع ليون قبل الانتقال إلى الملكي في صيف 2009.
وينتهي تعاقد بنزيمة مع ريال مدريد في صيف 2021، علما بأنه بات النجم الأول للفريق هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفا وصنع خمسة لزملائه في 15 مباراة بكل البطولات.
كانت هذه تفاصيل خبر ليون يسعى لاستعادة بنزيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.