زيارة مرتقبة لحمدوك إلى تشاد لاستئناف محادثات سلام السودان

كشفت مصادر لـ "العين الإخبارية" عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، إلى العاصمة التشادية إنجمينا، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدعوة رسمية من الرئيس إدريس ديبي لإجراء جولة مباحثات سلام مشتركة.

وقالت المصادر: ”إن حمدوك سيزور تشاد في 25 من الشهر الجاري ويبحث خلال الزيارة تحقيق السلام في السودان عبر المفاوضات المقبلة التي تستضيفها جوبا في 21 من الشهر الجاري".

وتستأنف المحادثات التي ستنطلق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني كما هو مقرر لمواصلة المناقشات حول القضايا التي تشكل محور النزاع السوداني.

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في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، وقّع وفد حكومة السودان اتفاق "إعلان جوبا" مع تحالف الجبهة الثورية الذي يضم نحو 6 فصائل مسلحة، واتفاقا مماثلا مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) قيادة عبدالعزيز الحلو.

وتضمنت الاتفاقيتان إجراءات تمهيدية لبناء الثقة توطئة للدخول في مفاوضات بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين بالحرب.

كما نص على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل لاتفاق حول السلام في مناطق الحروب؛ ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف "الجبهة الثورية"، وأسندت رئاسته إلى الدكتور الهادي إدريس يحيى.