عاجل ترامب: أنقرة حليفة "رائعة" للأطلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال "دونالد ترامب" الرئيس الأميركي، اليوم الأربعاء، إن لديه علاقة ممتازة تجمعه بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد نهاية لقاء بينهما عقد في البيت الأبيض.



وأضاف ترامب أن النقاش كان صريحاً للغاية وأمل في أن تتمكن كلّ من أنقرة وواشنطن بتخطي "التحدي" الذي فرضته صفقة منظومة الدفاع الجوي إس-400 الروسية على الطرفين.

وشدد ترامب على أن أنقرة تمثل حليفاً رائعاً لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

Advertisements

وكانت تركيا قد عقدت صفقة مع موسكو أثارت الكثير من الحبر في الصحافية العالمية ولكن قلقاً كبيراً في واشنطن وفي أروقة منظمة حلف شمال الأطلسي. وأعلن الرئيس الأميركي أيضاً أن تركيا "سجنت 200 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية وإن التدخل العسكري الذي قادته أنقرة في سوريا وجه ضربة قوية لمساعي حزب العمال الكردستاني الانفصالي".

وأشار الرئيس الأميركي كذلك إلى أن وقف إطلاق النار في سوريا "مستمر بشكل جيد جداً" مضيفاً أنه سعد بالتعاون مع أنقرة في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكراً بأن هناك إمكانية تعاون اقتصادي هائل مع تركيا.

وأضاف ترامب أن العلاقات مع أنقرة جيداً مؤكداً على "صداقته القديمة" مع إردوغان، وقال إنه يتفهم "مشاكل تركيا".

وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيتطرق مع إردوغان إلى موضوع منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي وقعت عليها أنقرة وموسكو وأيضاً طائرات إف-35 الأميركية.

ونوّه الرئيس الأميركي إلى أن الأكراد "يبدون راضين" عن وقف إطلاق النار.