ترامب: نعمل على تحسين الوضع في سوريا وإرساء السلام

أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ "أننا نعمل على تحسين الوضع في ​سوريا​ وإرساء ​السلام​".

وفي ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع نظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​، اوضح ترامب أن "وقف النار شمال سوريا متماسك حسب الاتفاق المبرم مع ​أنقرة​".

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