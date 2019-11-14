الأمم المتحدة: غوتيريس يريد أن ينال الروهنغيا حقوق مواطني ميانمار

لفتت ​الأمم المتحدة​ إلى موقف الامين العام ​أنطونيو غوتيريس​ إزاء محنة مسلمي ​الروهنغيا​، معتبرة أنه "يريد أن يحصل الروهنغيا على الحقوق نفسها التي يتمتع بها كل مواطني ​ميانمار​".

وأشارت إلى أن "غوتيريس كان واضحا وصريحا للغاية حين حدد حزمة إجراءات يتعين اتخاذها من أجل عودة طوعية وآمنة وكريمة للاجئين الروهنغيا إلى موطنهم في ميانمار".

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