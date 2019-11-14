وزير الخارجية النمساوي أكد معارضة بلاده انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية ​النمسا​وي ألكسندر شالينبريغ "معارضة النمسا لانضمام ​تركيا​ إلى عضوية ​الاتحاد الأوروبي​"، داعياً إلى "ضرورة وقف مفاوضات العضوية معها"، مطالباً بـ"وقف مفاوضات ضم تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وفرض حظر أوروبي على صادرات ​السلاح​ إلى ​أنقرة​ وقطع المعونة المالية الأوروبية".

كما دعا إلى "ضرورة عدم مضي ​أوروبا​ بتسديد التزاماتها المالية تجاه تركيا "حتى تلتزم أنقرة بالمعايير الأوروبية وسيادة القانون"، مؤكدا "ضرورة التوصل إلى إجماع أوروبي على مواجهة دوس ​الحكومة التركية​ المتكرر على المعايير الأوروبية".