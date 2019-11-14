وزير الخارجية النمساوي أكد معارضة بلاده انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبريغ "معارضة النمسا لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي"، داعياً إلى "ضرورة وقف مفاوضات العضوية معها"، مطالباً بـ"وقف مفاوضات ضم تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وفرض حظر أوروبي على صادرات السلاح إلى أنقرة وقطع المعونة المالية الأوروبية".
كما دعا إلى "ضرورة عدم مضي أوروبا بتسديد التزاماتها المالية تجاه تركيا "حتى تلتزم أنقرة بالمعايير الأوروبية وسيادة القانون"، مؤكدا "ضرورة التوصل إلى إجماع أوروبي على مواجهة دوس الحكومة التركية المتكرر على المعايير الأوروبية".
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