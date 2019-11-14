الصحة الفلسطينية: مقتل 26 شخصاً منذ الثلاثاء بالقصف الإسرائيلي على غزة

اعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ في ​قطاع غزة​ عن ارتفاع حصيلة قتلى الغارات ال​إسرائيل​ية على غزة منذ اغتيال القيادي في ​حركة الجهاد الإسلامي​ بهاء أبو العطا يوم الثلاثاء إلى 26 فلسطينيا.

ومنذ بدء التصعيد الثلاثاء أطلقت ​صواريخ​ من القطاع على إسرائيل التي ردت بشن غارات جوية وقصف مدفعي على قطاع غزة.