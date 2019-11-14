الصحة الفلسطينية: مقتل 26 شخصاً منذ الثلاثاء بالقصف الإسرائيلي على غزة

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة منذ اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا يوم الثلاثاء إلى 26 فلسطينيا.
ومنذ بدء التصعيد الثلاثاء أطلقت صواريخ من القطاع على إسرائيل التي ردت بشن غارات جوية وقصف مدفعي على قطاع غزة.
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