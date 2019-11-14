اشارت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر في بيان، الى انه "في ضوء التطورات الحاصلة، يكرر التيار الوطني الحر موقفه الرافض للممارسات المخلة بالأمن وانه مع الاحتكام الدائم الى منطق المؤسسات والقانون، تحت مظلة القضاء.
اضاف البيان "وإذ يستنكر التيار الحادثة التي جرت اليوم في جل الديب، يؤكد ان الشبان المنتسبين اليه الذين كانوا محاصرين في داخل المبنى في المنطقة ونقلت وسائل الاعلام في شكل مباشر عملية مرافقتهم الى خارجه، لم يحملوا اي سلاح ولم يشاركوا في اي عملية اطلاق نار في المنطقة. ولفت الى ان "الشخص الوحيد الذي اطلق النار خلال الاحتكاك الذي جرى اليوم في جل الديب، هو موقوف لدى الأجهزة الامنية، ولا يحظى بغطاء من التيار الوطني الحر".
وتابع البيان "بناء على ما سبق، يدعو التيار الرأي العام الى التنبه الى الشائعات التي يتم ترويجها في هذه المرحلة وعدم الإسهام في نقلها والبناء عليها."
كانت هذه تفاصيل خبر التيار الوطني اكد رفضه للممارسات المخلة بالأمن: شباب التيار بجل الديب لم يحملوا السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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