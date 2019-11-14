علمت "​الخليج 365​" من مصادر مطّلعة ان رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ أبلغ مقربين منه أنه "يريد ان يكون رئيساً للحكومة العتيدة"، لكنه يسعى لفرض شروط تضمن حصوله على رضى الشارع وخصوصا محرّكي ​التظاهرات​ من جهة، وعواصم خارجية من جهة ثانية.

وذكرت المعلومات أن الحريري قدّم شكلياً أربعة أسماء شخصيات مقرّبة منه لترؤس ​الحكومة​، لكنّه طلب من الأشخاص ذاتهم عدم التجاوب مع الإتصالات التي ستحصل معهم بحجة "نستمهل للتفكير بالأمر".

وأضافت المعلومات أن الفرقاء السياسيين يعلمون جيدا ان "الحريري يناور" من أجل ضمان عودته لترؤس الحكومة بشروطه في تأليف حكومة تكنوقراط كاملة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الحريري مصرّ على ترؤس الحكومة لكنه يناور ويسعى لفرض شروطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.