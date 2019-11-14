رامي الريس: لا علاقة للحزب التقدمي بقطع الطريق الساحلي نهائياً

اشار مفوض الاعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "باسم رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​، نؤكد أنه لم يسع يوماً لاستغلال الحراك بل حذر القوى الأخرى من ذلك، ووجوده في ​الشويفات​ لتخفيف الاحتقان والتأكيد على مرجعية ​الدولة​، فالحراك متروك للثوار لتحقيق الأهداف المشروعة سلميا، وللمشككين توضيح أن لا علاقة للحزب التقدمي بقطع الطريق الساحلي نهائياً".

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