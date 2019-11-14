شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية: بدء تفعيل مبادرة تأهيل الأشبال والطلائع خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصرى، إن مبادرة تأهيل الأشبال والطلائع، التى أعلن الحزب عن تدشينها اليوم، تهدف لزيادة الوعى لدى الأجيال الجديدة، وعدم تركهم عرضة لبعض التيارات المتشددة صاحبة الأفكار المتطرفة، والتى سعت خلال فترة لاستقطاب الشباب إليهم.

وأوضح مهنى، خلال كلمته اليوم بتدشين المبادرة، أن الفكرة جاءت منذ مؤتمر القاهرة، وكان هناك حرص من قبل أعضاء الحزب على الاهتمام بالفئة العمرية من هم دون 18 عاما، على أن يتم وضع برنامج متكامل لهم يهدف لأن يعرف هؤلاء الأشبال تاريخ بلدهم، والوقوف على بعض الأحداث، وتفسيرات لما يدور حولهم من أحداث بشكل مبسط يستطيع كل شبل منهم أن يكون رؤية مسبقة حتى لا يكون فريسة سهلة لبعض الجماعات والكيانات الإرهابية.

وأشار الأمين العام لحزب الحرية المصرى إلى أن الحزب قام بوضع استراتيجية تهدف لتنظيم عدد من الرحلات والندوات التثقيفية للطلائع وذوى الهمم من مختلف المحافظات لبدء تنفيذ المبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة.