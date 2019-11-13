خبر “زواج” مسلم للمرة الثانية يشعل مواقع التواصل

انتشر منذ يوم أمس الثلاثاء، خبر زواج فنان الراب “مسلم” للمرة الثانية، وخلق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف عنه برنامج “هاشتاغ بيناتنا” على قناة “ميدي1 تيفي”.

وحاول “اليوم 24″، أكثر من مرة، التواصل مع مسلم، و مدير أعماله، إلا أن كل المحاولات باءت في الفشل، رغم أن مديرأعمال مسلم اطلع على رسالة توضح سبب التواصل، لكنه فضل عدم الرد عليها.

صمت مسلم وإدارة أعماله، يرجح كفة صحة خبر زواجه للمرة الثانية، علما أنه لا زال مرتبطا بزوجته الأولى، والتي رزق معها بطفلين.

وفي الخبر الذي بثه برنامج “هاشتاغ بيناتنا” فإن زوجة مسلم الجديدة هي من الوسط الفني، وسبق أن كانت متزوجة، ولها أبناء.

وانتشر خبر زواج مسلم للمرة الثانية، بشكل كبير في مدينة طنجة، مسقط رأس نجم الراب، إذ أصبح موضوع الساعة بين الشباب المهتمين بحياة الفنانين.