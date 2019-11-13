أبل تطرح حاسوب ماك بوك برو 16 بوصة.. فما هي مميزاته، وكم سعره؟

قالت وكالة Bloomberg الأمريكية إن حاسوب ماك بوك برو 16 بوصة، الذي لطالما أشيعت أخبار حوله، يُنتظر طرحه في وقت قريب جداً.

وقد ورد في التقرير الذي كتبه مارك غورمان، أن شركة أبل قد تطلق الحاسوب في أقرب وقت ممكن، ربما غداً، مع بدء عرض الجهاز للبيع فور طرحه هذا الأسبوع.

حسب تقرير موقع The Verge الأمريكي سيبلغ سعر ماك بوك برو الجديد «نفس السعر تقريباً» الذي بيعت به نسخة الـ15 بوصة من نفس الحاسوب، التي تبدأ من 2399 دولاراً.

ويعزى ذلك، بحسب غورمان، إلى أنه سوف يجري استبداله بجميع أجهزة ماك بوك برو 15 بوصة الأقدم، ضمن الحواسيب التي تعرضها الشركة.

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ولعل بعض المستخدمين كانوا يتوقعون أن تمنحهم النسخة الجديدة خيار ترقية أفضل من الخيارات الحالية التي تقدمها أبل من حواسيب ماك بوك برو، ولكن على ما يبدو لن يكون الوضع هكذا.

وسوف تشهد النسخة الجديدة ماك بوك برو 16 بوصة، إلى جانب حجم الشاشة الأكبر، بدء إطلاق لوحة مفاتيح «محدثة صُممت لتكون موثوقة أكثر» من لوحات المفاتيح التي تعمل بآلية الفراشة، والتي ظهرت في نسخ ماك بوك برو منذ عام 2016. بالرغم من عمليات التطوير والتعديل، شَوهت لوحات مفاتيح الفراشة سمعة حواسيب أبل بسبب المشكلات العديدة التي واجهت المستخدمين، والتي تنوعت بين مفاتيح عالقة، واضطرار المستخدم لتكرار الضغط على المفاتيح للاستجابة، ومشكلات أخرى.

وقد ذكرت وكالة Bloomberg أيضاً أن حاسوب ماك برو المتطور يُتوقع طرحه في شهر ديسمبر/كانون الأول، ومن ثم يبدو أن شركة أبل سوف تنهي العام 2019 بتسليط تركيزها على أجهزة ماك، بعد طرح هاتف آيفون 11، وهاتف آيفون 11 برو، وهاتف آيفون 11 برو ماكس في بداية الخريف، وتبعها إطلاق سماعات إير بودز الجديدة في الشهر الماضي.