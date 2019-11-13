هنأ الحسنية على التأهل.. “الماط” يطالب بتوضيحات للرفع اللبس حول تقنية “الفار”

أصدر فريق المغرب التطواني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بلاغا حول المباراة التي جمعته بحسنية أگادير، برسم نصف نهائي كأس العرش، الأحد الماضي، بالملعب الكبير لمدينة مراكش.

وطالب الفريق التطواني، مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية للعبة، بتوضيحات لازمة بخصوص ما أسماه “العديد من علامات الاستفهام” التي شهدتها مجريات المباراة، وذلك للرفع اللبس حول تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “الڤار”.

وأكد بلاغ “الماط”، أن الفريق لم يستفد من التهييء الكافي للتقنية، ضاربا مثال لذلك، بالزيارة التي قام بها خبيران في التحكيم للاعبين، بمقر إقامتهم للقيام، ليلة المواجهة، وبالتالي لم تعط الفرصة الكافية للمدربين لتهييء اللاعبين بشكل مطلوب، يقول البلاغ.

واستنكر الفريق التطواني، الذي قدم تهنئته لحسنية أگادير على التأهل لنهائي الكأس الفضية، استنكر المعاناة التي واجهت جمهوره في الوصول والولوج إلى ملعب مراكش، مشيرا أن التنظيم لم يرق لمستوى تظاهرة من حجم نصف نهائي كأس العرش.

يذكر أن الفريق السوسي حسم المباراة لصالحه، بثلاثة أهداف دون رد، ليضرب موعدا في المباراة النهائية مع الاتحاد البيضاوي، الذي تجاوز في المربع الذهبي الدفاع الحسني الجديدي بهدف نظيف، علما أن النهائي سيحتضنه الملعب الشرفي بوجدة، في 18 من الشهر الجاري.