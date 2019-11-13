بعد توليه رئاسة البرلمان التونسي.. العثماني يُهنئ راشد الغنوشي

وجه رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، تهنئة لزعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، بعد انتخابه رئيسا للبرلمان.

وقال العثماني إن البرلمان التونسي اختار اليوم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، رئيسا له، مضيفا “وبهذه المناسبة أتقدم للسيد الغنوشي ولحركة النهضة بالتهنئة آملا له التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤوليته بما يعود بالخير والنفع على تونس والتونسيين”.

وصوت البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، على زعيم خركة النهضة راشد الغنوشي، رئيسا جديدا له.

ويأتي التصويت على الغنوشي اليوم، ب123 صوتا من أصل 217، بعدما قررت حركة النهضة التونسية، الأحد، ترشيح زعيمها راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان، مكررا نيته تسمية رئيس للوزراء من صفوف الحركة.

وفي ذات السياق، أعلن رئيس مجلس الشورى في النهضة، عبد الكريم الهاروني، أن المجلس قرر “ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان”، موضحا أن الأولوية للبرلمان لأنه الهيئة التي تسن فيها القوانين وتتخذ فيها القرارات.

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وأكد الهاروني على أن مجلس شورى الحركة، كان قد اقترح سابقا تولي الغنوشي رئاسة الحكومة، لكنه عاد وقرر ترشيحه لرئاسة البرلمان.

وتابع أن “قرار مجلس الشورى هو تمسّك النهضة بحقها في تشكيل الحكومة ورئاستها هذا الخيار متمسكون به ولن نتنازل عنه”،

وفازت حركة النهضة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 6 من أكتوبر الماضي، حاصدة 52 مقعدا في مجلس النواب.