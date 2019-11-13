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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي: الانسحاب من سوريا قد يستغرق أسبوعاً والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
مارك إسبر
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأربعاء، إن "انسحاب الجيش الأمريكي من منطقة كوباني في شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية قد يستغرق "أسبوعاً آخر أو نحو ذلك" كي يكتمل، بينما يعيد الجيش الأمريكي تمركز قواته في سوريا ويخفضها.
وقال إسبر إنه "لدى اكتمال الانسحاب الجزئي فسيظل للجيش الأمريكي نحو 600 جندي في سوريا انخفاضاً من نحو ألف قبل أمر ترامب بالانسحاب الشهر الماضي".
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال على دعمها لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتعتبرها تركيا جماعة إرهابية.
وأضاف: "ما زلنا شركاء لقوات سوريا الديمقراطية. مستمرون في تقديم المساعدة لهم" مشددا على دور القوات في المساعدة في منع ظهور تنظيم داعش الإرهابي المتشدد مرة أخرى.
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