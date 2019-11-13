- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 26 والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
صورة أرشيفية
أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26 فلسطينيا وجرح 70 آخرين منذ فجر أمس الثلاثاء.
وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن مقتل أحد قادتها بلواء الوسطى خالد معوض سالم فراج البالغ 38 عاما.
وفي وقت سابق، نعت السرايا 4 من أعضائها قتلوا في القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، وهم زكي غنام (26 عاما)، إبراهيم الضابوس (26 عاما)، وعبد السلام أحمد (28 عاما) وعبد الله البلبيسي.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن مقتل 11 شخصا منذ اليوم الأول من العدوان على غزة، والذي بدأ باغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا.
وارتفع عدد القتلى اليوم الأربعاء إلى 22 شخصا.
من جهتها، أكدت القناة السابعة الإسرائيلية إصابة 41 إسرائيليا، بينهم 23 في حالة متوسطة و18 إصابة بالخوف والقلق، و5 إصابات خطيرة.
وقصف الطيران الإسرائيلي صباح الأربعاء مواقع للجهاد الإسلامي بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة مجددا غداة تصعيد بين الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 26 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.