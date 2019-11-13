عاجل.. ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 26

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

صورة أرشيفية

أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26 فلسطينيا وجرح 70 آخرين منذ فجر أمس الثلاثاء.



وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن مقتل أحد قادتها بلواء الوسطى خالد معوض سالم فراج البالغ 38 عاما.

وفي وقت سابق، نعت السرايا 4 من أعضائها قتلوا في القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، وهم زكي غنام (26 عاما)، إبراهيم الضابوس (26 عاما)، وعبد السلام أحمد (28 عاما) وعبد الله البلبيسي.

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وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن مقتل 11 شخصا منذ اليوم الأول من العدوان على غزة، والذي بدأ باغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

وارتفع عدد القتلى اليوم الأربعاء إلى 22 شخصا.

من جهتها، أكدت القناة السابعة الإسرائيلية إصابة 41 إسرائيليا، بينهم 23 في حالة متوسطة و18 إصابة بالخوف والقلق، و5 إصابات خطيرة.

وقصف الطيران الإسرائيلي صباح الأربعاء مواقع للجهاد الإسلامي بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة مجددا غداة تصعيد بين الطرفين.