شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها في السعودية‎ والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد الجندي طارق حسين حسن البلوشي، في منطقة نجران جنوب السعودية.

Advertisements وقال بيان للقوات المسلحة إن العريف أول طارق البلوشي استشهد خلال أدائه الواجب في إطار عمليتي إعادة الأمل، وعاصفة الحزم، ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

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