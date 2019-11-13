جهود دولية لوقف إطلاق النار في غزة الليلة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

قصف قطاع غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية معلومات متطابقة، حول جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قد تنجح خلال الليلة أو الساعات المقبلة، لإنهاء موجة التصعيد المستمرة منذ فجر الثلاثاء الماضي.



وقالت مصادر فلسطينية، إن "وفداً من حركة الجهاد الإسلامي يرأسه أمينها العام زياد النخالة، سيصل القاهرة خلال الليلة، لبحث وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، فيما نفى أحد قياديي الحركة في قطاع غزة إجراء هذه الزيارة".

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن "هناك جهوداً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومن الممكن أن تحقق نجاحاً خلال الليلة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن احتمالية ازدياد حدة التصعيد ما تزال قائمة.

وتبذل مصر والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، جهوداً مضنية من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، ومنع تطور الأحداث في قطاع غزة لمواجهة شاملة.

وقال ميلادينوف في بيان له، إن "التصعيد المستمر خطير جداً، وتعمل الأمم المتحدة لتهدئة الوضع بشكل عاجل".

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما ترد الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع بقصف أهداف في قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء التصعيد الإسرائيلي إلى 24 شهيداً وأكثر من 70 مصاباً.