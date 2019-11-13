الرئيس هادي يدعو بريطانيا للمساهمة في تنفيذ إتفاق الرياض

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

صورة من اللقاء

دعا رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بريطانيا إلى المساهمة في تنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الجنوبي .



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الأربعاء، سفير بريطانيا لدى بلادنا مايكل آرون، حسبما ذكرت وكالة سبأ الحكومية .

وأشاد رئيس الجمهورية بالدور الإيجابي للمملكة المتحدة الى جانب اليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة .. مثمناً الدعم التنموي البريطاني المقدم لليمن في مختلف المجالات.

واكد رئيس الجمهورية ،على عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين..متطلعاً الى مزيداً من تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وجدد فخامة الرئيس حرص الحكومة على السلام وجهود تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وعودة الحياة وإعادة اعمار ماخلفته الحرب التي اشعلت فتيلها مليشيا الحوثي الانقلابية.

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وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية راعية هذا الاتفاق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

من جهته ، هنأ السفير البريطاني فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على الاتفاق .. مشيداً بحرص فخامته الدائم على السلام المستدام في اليمن..مؤكداً دعم بلاده لامن واستقرار ووحدة اليمن وشرعية الدستورية وكذا دعمها لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

كما أشاد بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل الوصول الى التوقيع..متمنياً عودة الامن والاستقرار وتجاوز اليمن مرحلتها الراهنة وتنفيذ بنود اتفاق الرياض.

كما تطرق اللقاء الى مجالات التعاون الاقتصادي واهمية التعاون والدعم التنموي و الاقتصادي باعتباره مفتاح التنمية والذي سيتعزز من خلال انجاح الاستحقاقات وتحقيق السلام الشامل.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.