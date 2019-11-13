الأمم المتحدة: (الشباب) لا تزال أكبر تهديد للأمن الصومالي

نيويورك ـ د ب أ: ذكر خبراء بالأمم المتحدة أن حركة “الشباب” الإرهابية “لا تزال أكبر تهديد مباشر للسلام والأمن” في الصومال. وقال تقرير مشترك مع مجلس الأمن الدولي إن الجماعة استخدمت بشكل متزايد المتفجرات محلية الصنع لقتل وجرح المدنيين في مخيمات المهاجرين وفي المطاعم والأسواق ومراكز التسوق والمكاتب الحكومية والفنادق. وكتبت لجنة الخبراء أنه “من يوليو 2018 حتى يوليو 2019، نفذت الشباب 548 هجوما بالعبوات الناسفة في الصومال”، بزيادة نسبتها 32% عن العام الماضي. وأوضح التقرير أن تصعيدا كبيرا للغارات الجوية الأميركية التي استهدفت المسلحين، أبقى “الجماعة في حالة عدم توازن” ولكن “لم يكن له تأثير يذكر على قدرتها على شن هجمات منتظمة في جميع أنحاء الصومال”. وقال الخبراء إن الحركة تسللت إلى المؤسسات الحكومية ووسعت عائداتها المحلية واستمرت في خطف وتجنيد الأطفال.

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