سوريا تحبط هجوما إرهابيا في خان شيخون

أميركا تعزز قواتها في الشمال

دمشق ـ الخليج 365 ـ عواصم ـ وكالات: أحبطت وحدة من الجيش العربي السوري هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة يقودها إرهابي انتحاري من تنظيم “جبهة النصرة” على نقاط عسكرية عند مدخل خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري من تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي قادمة من اتجاه قرية صهيون حاولت اختراق خطوط دفاعات الجيش على الأوتستراد الدولي دمشق/ حلب والوصول إلى النقاط العسكرية عند المدخل الشمالي لمدينة خان شيخون المحررة وتعاملت معها الوحدة العسكرية المرابضة في المكان ودمرتها قبل وصولها إلى هدفها. وذكر المراسل أنه بتمشيط مكان تفجير السيارة المفخخة وبقاياها تم العثور بحوزة الارهابي الانتحاري على وثائق تثبت انتماءه لتنظيم “جبهة النصرة” وكذلك بندقيتين حربيتين.

الى ذلك، أفاد ما يعرف بـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان” بأن رتلا عسكريا أميركيا دخل إلى الأراضي السورية قادما من شمال العراق، وذكر المرصد أن الرتل دخل عبر معبر الوليد الحدودي، وأن دخوله ترافق مع تحليق لطائرات حربية في سماء المنطقة. وأوضح أن الرتل يتألف من عدة مدرعات وآليات عسكرية، واتجه نحو القواعد الأميركية شمال وشمال شرق سوريا.

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