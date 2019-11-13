الحكومة العراقية تؤكد استمرارها فـي مهامها

بغداد ـ وكالات: أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الحكومة الحالية مستمرة بأداء واجباتها رغم الضغط الكبير الذي تواجهه من قبل الحركة الاحتجاجية منذ أكثر من 40يوما. وقال عبد المهدي في كلمة خلال انعقاد جلسة للحكومة العراقية “نحن نؤمن بأنه ليست هناك ثقة بين الشعب والحكومة وأن حكومتنا تشكلت على أنها حكومة تسوية “. وأكد رئيس الوزراء العراقي «إن المظاهرات حدث مهم لاحداث إصلاحات تراكمت منذ سنوات وأن سقوط ضحايا هو أمر محزن لنا». يأتي ذلك فيما، أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق أن عددا من قوات بغداد بينهم ضابط أصيبوا بجرح خلال تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أن “عددا من مقاتلي قيادة عمليات بغداد أصيبوا بجروح مختلفة بينهم أمر فوج بعد قيام أحد العناصر المندسة ضمن المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بإلقاء قنبلة يدوية استهدفت قواتنا الأمنية المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين”. ودعا البيان المتظاهرينإلى “ضرورة إبعاد العناصر المندسة بين صفوفهم لكي لا يسيئوا إلى سلمية التظاهر”.

وبحسب شهود عيان ، فإن ساحة التحرير اكتظت اليوم بالمتظاهرين بعد انضمام طلبة المدارس بكافة مراحلهم إضافة إلى طلبة المعاهد والجامعات من الأسرة التعليمية استجابة لدعوة نقابة المعلمين لدعم مطالب المتظاهرين المشروعة.

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