اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان الاخير ترأس إجتماعا للقيادات الأمنية.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي عقد، اليوم الأربعاء، إجتماعا للقيادات الأمنية".
واضاف ان "الاجتماع جاء لبحث جهود القوات المسلحة في التصدي لبقايا داعش ولمحاولات إستغلال الظروف من قبل العصابات الارهابية"، مشيرا الى انه "تم تقييم الوضع الأمني ومتابعة الإجراءات التي تتخذها القوات الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار في بغداد والمحافظات وحماية المتظاهرين السلميين ومصالح المواطنين كافة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يرأس اجتماعا للقيادات الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.