انفجار عبوة صوتية وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن عبوة صوتية انفجرت وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة صوتية انفجرت في شارع ابو نؤاس وسط بغداد، من دون وقوع اية خشائر تذكر".

واضاف المصد ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".