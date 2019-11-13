مقتل مفوض بمكافحة المخدرات في هجوم مسلح بكربلاء

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن مفوضا بمكافحة المخدرات قتل في هجوم مسلح بكربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ملسحين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار من اسلحتهم باتجاه مفوض منسوب لمكافحة المخدرات في كربلاء، ما ادى الى مقتله على الفور".

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".

يذكر أن محافظة كربلاء (100 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد من المحافظات المستقرة أمنيا، لكنها تشهد بين فترة وأخرى أعمال عنف تستهدف المدنيين والقوات الامنية، فيما تعتقل القوات الأمنية مطلوبين للقضاء خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من المحافظة.