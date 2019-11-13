محاولة تفريق متظاهرين تجمعوا قرب منازل مسؤولين في الغراف

افاد مصدر محلي في ذي قار، الاربعاء، بأن قوات مكافحة الشغب حاولت تفريق متظاهرين تجمعوا قرب منازل مسؤولين في الغراف. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عدد من المتظاهرين تجمعوا مساء اليوم قرب منازل مسؤولين في قضاء الغراف بمحافظة ذي قار". واضاف المصدر ان "قوات مكافحة الشغب اطلقت القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين".

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