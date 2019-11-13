زيارة الرئيس المصري للإمارات تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي خلال زيارة دولة تستغرق يومين.

تناقش الزيارة مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ظل ما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة.