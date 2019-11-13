إصابة 14 جنديا تركيّا جراء انفجارين بمستودع أسلحة

أصيب 14 جنديا تركيا، مساء الأربعاء، جرّاء وقوع انفجارين بمستودع للذخيرة في ولاية شانلي أورفا، جنوبي البلاد.

وقال والي شانلي أورفا، في بيان، نقلته وسائل الإعلام التركية، من بينها صحيفة "جمهورييت" المعارضة، أن "المستودع الذي شهد الانفجارين يتبع قيادة اللواء 20 مدرعات".

وأشار إلى أنه "يقع داخل إحدى الثكنات العسكرية التابعة للواء".

ولفت إلى أنه "تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة لتلقي العلاج اللازم"، دون تقديم أية تفاصيل عن أسباب الانفجارين.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد توجهت طواقم إسعاف وإطفاء إلى المقر العسكري بعد الإبلاغ بوقوع الانفجار.





وأغلقت قوات الأمن الطرق المحيطة بموقع الانفجار أمام حركة المرور.





وكانت عبوات ناسفة انفجرت على أحد الطرق جنوب شرقي تركيا في 12 سبتمبر/أيلول الماضي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين، أثناء مرور إحدى المركبات.

واتهمت السلطات التركية آنذاك حزب العمال الكردستاني بالتورط في الحادث.