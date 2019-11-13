أمين حركة "الجهاد" في القاهرة الخميس لبحث التهدئة بغزة

يصل زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية، الخميس، إلى القاهرة للمشاركة في مباحثات التهدئة، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مصدر دبلوماسي مصري، لـ"العين الإخبارية"، طالبا عدم نشر اسمه، إن القاهرة تكثف جهودها للوصول إلى اتفاق بين جميع الأطراف في القريب العاجل، ينهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتكثف مصر جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية، أن" القاهرة تجري اتصالات حثيثة مع حركة الجهاد، وإسرائيل لمحاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي العدوان على غزة".

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وحذرت المصادر الفلسطينية ،التي فضلت عدم الإفصاح عن أسمائها، من أن "الوضع خطير والأمور ربما تنزلق إلى حرب شاملة في حال وقوع أي خطأ.. إسرائيل أبلغت مصر بأنها ستقابل الهدوء بالهدوء".

ومنذ صباح الثلاثاء، قُتل 26 فلسطينيا بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وأصيب 85 آخرين، جراء قصف وغارات إسرائيلية على قطاع غزة، في خضم تصعيد يثير مخاوف من جولة عنف واسعة جديدة.

أطلق فلسطينيون أكثر من 360 قذيفة من قطاع غزة على إسرائيلي، بينها نحو 60% سقط في مواقع مفتوحة، بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت صافرات الإنذار دوت دون توقف في المدن والتجمعات السكانية الإسرائيلية في وسط وجنوبي إسرائيل منذ اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر الثلاثاء.

كما أصيب 64 إسرائيليا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، بينهم 43 إصاباتهم طفيفة و20 نتيجة الهلع .