مصادر: مصر تكثف جهودها لوقف عدوان إسرائيل على غزة

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن مصر تبذل جهودا مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإن نتائج تلك المساعي ستتضح خلال الساعات المقبلة.

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن "مصر تجري اتصالات حثيثة مع حركة الجهاد الإسلامي والحكومة الإسرائيلية في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأضافت المصادر: "الأمور صعبة لكن على الأرجح ستتضح معالم نتائج هذه الجهود في الساعات المقبلة".

وتابعت:" هناك محاولة مصرية للتوصل إلى وقف إطلاق نار في أقرب وقت ممكن. وسنرى في الساعات المقبلة نتائج هذه الجهود التي نأمل لها النجاح لحماية شعبنا من ويلات الحرب".

وحذرت المصادر الفلسطينية من أن " الوضع خطير والأمور قد تنزلق إلى حرب شاملة في حال وقوع أي خطأ"، وتابعت: إسرائيل أبلغت مصر بأنها ستقابل الهدوء بالهدوء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الأربعاء: "نحن في أوج المعركة ونأمل بأنها ستكون قصيرة قدر الإمكان. لا نسعى إلى التصعيد".



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تصريحات نتنياهو جاءت في أعقاب مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولة أيضا عن قطاع غزة.

وفي إشارة إلى قيام جيش الاحتلال بتعمد قتل فلسطينيين بدلا من مهاجمة أراض فضاء، قال نتنياهو: "حدث تغيير حقيقي في المعادلة لأن قادة المهاجمين وآخر عناصرهم يعلمون الآن أننا نستطيع أن نصل إلى مخابئهم بدقة جراحية والعمل ضدهم"، مضيفا: "هو تغيير للمعادلة لأن جميعهم قد يكونون في مرمانا".

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة التصعيد الإسرائيلي كانت 26 شهيدا، بينهم سيدة و3 أطفال، و85 إصابة بجروح مختلفة منذ الثلاثاء في قطاع غزة

بالمقابل أطلق فلسطينيون أكثر من 360 قذيفة من قطاع غزة على إسرائيلي، بينها نحو 60% سقطت في مواقع مفتوحة.

وكانت صافرات الإنذار دوت دون توقف في المدن والتجمعات السكانية الإسرائيلية في وسط وجنوبي إسرائيل منذ اغتيال إسرائيل للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر الثلاثاء.



كما أصيب 64 إسرائيليا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، بينهم 43 إصاباتهم طفيفة و20 نتيجة الهلع.



ودوت في سماء المدن والتجمعات الإسرائيلية في جنوبي إسرائيل أصوات التفجيرات الناتجة عن اعتراض منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ قذائف صاروخية أطلقت من غزة.

وبالتزامن، كانت طائرات حربية إسرائيلية تغير على فلسطينيين في قطاع غزة بزعم تنفيذهم هجمات صاروخية على إسرائيل.