أديس أبابا تستضيف الجمعة اجتماعا بشأن سد النهضة

تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الجمعة المقبل، اجتماعا للدول المعنية بشأن "سد النهضة" لمناقشة الخلافات الفنية حول المشروع.

ويبحث الاجتماع الذي ينعقد، الجمعة والسبت، بمشاركة وزراء مياه الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، المقترحات للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل.

ويقود وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس وفد بلاده للتفاوض، ويتوجه، الخميس، إلى أديس أبابا للمشاركة في الاجتماع.

وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بالسودان دكتور صالح حمد حامد، في تصريحات صحفية، إن "وفود الدول الثلاث ستناقش مقترحات كل دولة بشأن الملء الأول للسد والملء الدوري من كل عام، بجانب التشغيل أثناء الملء والتشغيل طويل الأمد".

وأضاف: "هذا بالإضافة إلى مراعاة الظروف التي قد تطرأ من سنوات جافة تؤثر على عمليات الملء والتشغيل".

وأوضح المسؤول السوداني أن "موقف السودان بشأن الملء واضح ومدروس، يعتمد عدد السنين على النهر وما إذا كانت السنة جافة أو مطيرة".

وأكد أن "السودان اقترح أن يتم تمرير ما لا يقل عن 35 مليار متر مكعب سنويا" من السد، بينما اقترحت مصر 40 مليار متر مكعب، وإثيوبيا 31 مليار متر مكعب.

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وكان وزراء خارجية مصر سامح شكري وإثيوبيا جودو أندارجاشيو والسودان أسماء محمد عبدالله ووفودهم، عقدوا اجتماعا إيجابيا في واشنطن، مطلع الشهر الجاري، وأكدوا مواصلة المباحثات بشأن سد النهضة والإسراع في حل جميع المسائل الفنية خلال 9 جولات مقبلة تبدأ منتصف الشهر الجاري.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي إن الاجتماع كان مفيدًا في إزالة بعض التشويش، وعكس موقف أديس أبابا البنّاء تجاه أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بمجرد الانتهاء منه.

وأوضح أن الجانب الأمريكي والبنك الدولي دَعَوَا إلى تسريع عملية المفاوضات، إلى جانب أنهما سيكونان مراقبين للمفاوضات التي ستتم بين البلدان الثلاثة حول سد النهضة.

وأشار إلى أن الدول الثلاث عكست وجهات نظرها حول المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وأضاف: "أكدنا حقنا في الاستخدام العادل لمياه النيل بما لا يلحق أي ضرر بدولتي المصب مصر والسودان".

وأكد أن إثيوبيا تعلق أهمية كبيرة على المفاوضات الفنية الثلاثية وهي واثقة من أن أي خلافات ستتم معالجتها من خلال مشاورات اللجنة الفنية.

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بيان، عقب اجتماعات واشنطن أنها أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها ضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولا زمنيا محددا.

وعقب الاجتماعات، أكدت مصر والسودان وإثيوبيا التزامها المشترك بالوصول إلى اتفاق شامل ومستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.