شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. شاب يرتدي ملابس داخلية ويسير في مكان عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أظهر مقطع فيديو، شاب يرتدي زي غير محتشم ويسير في أحد الأماكن العامة بالمملكة.

وأوضح الفيديو، الشاب الذي يرتدي الملابس الداخلية فقط دون الزي الكامل؛ ضاربًا بالقوانين ولائحة الذوق العام عرض الحائط. Advertisements ورجّح متداولو الفيديو، أن يكون الشاب مريض نفسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شاب يرتدي ملابس داخلية ويسير في مكان عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.